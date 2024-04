De rua a mascote: cachorrinha vive dias de glória em base da GCM na Capital

Uma história de empatia e cumplicidade para aquecer o coração neste dia 4 de abril, quando é celebrado o Dia Mundial dos Animais de Rua, uma data voltada para conscientizar a população em relação à situação de milhões de cães e gatos que não possuem um lar. Representando todos que já sofreram com abandono, o JD1 homenageou a 'Stivizinha', uma cachorra que foi adotada por agentes da Base da GCM (Guarda Civil Metropolitana) da região do Prosa, em Campo Grande.

À reportagem, o GCM Clayton contou com a vira-lata deixou de ser "de rua" para "ajudante da Guarda". "A aproximadamente 1 ano atrás, deixaram uma cachorrinha pequena na rua, e como o portão da Base Prosa fica aberto, ela entrou e ficou próximo das viaturas. Logo o pessoal percebeu e colocou água e pão para ela, e na hora do almoço começaram a dar comida. Com isso, ela foi ficando na Base e todo mundo criando laços com ela", relembrou ele.

GCM Clayton e Stivizinha

Foi a partir daí que começaram a vir as doações dos GCMs da Base Prosa. "Uma agente deu a casinha com cobertor, outra começou a comprar ração, e assim fomos nos virando. Até que alguns meses depois ela pegou a primeira cria e deu cerca de 7 filhotes. Todos foram doados, felizmente, mas vimos a necessidade de castrá-la".

Os GCMs organizaram então uma vaquinha para arrecadar o dinheiro e Stivizinha realizar a cirurgia de castração. "Fizemos a vaquinha, levamos e buscamos ela de viatura, e o pessoal colocou o nome de Stivizinha. Hoje já é rotina, o pessoal cuida com ração, vermífugo, remédio para carrapato e alimentação toda", contou.

Atualmente, Stivizinha tem seu próprio espaço na Base Prosa, com sua casinha e fica tranquila por lá. "Costumamos dizer que ela é ajudante do permanência - o guarda que fica na Base".

O carinho pelo animal é unânime entre os guardas. "Eu amo a Stivizinha, ela é uma fofa, super parceira. Ela é uma cachorra iluminada. Se a gente tem que correr por vários km, ela nos acompanha, se vamos fazer ronda, ela vai junto também. Ela é nossa parceirinha mesmo", finalizou a GCM Janaynna.



De acordo com dados do ano passado da OMS (Organização Mundial da Saúde), há mais de 200 milhões de animais em situação de rua no Mundo inteiro – equivalente a quase a população brasileira. No País, ainda segundo a OMS, existem cerca de 30 milhões de animais abandonados, dos quais 10 milhões são gatos e 20 milhões cachorros. E você, já adotou algum animalzinho de estimação?!

