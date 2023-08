De barriga cheia, onça-pintada ignora veados no Pantanal e viraliza; Assista

Livramento. Foi isso que vários veados-campeiros tiveram ao se depararem com uma onça-pintada no Pantanal, em Mato Grosso do Sul. O registro do momento foi feito pelo fotógrafo de natureza e guia de safari, Fábio Paschoal, que compartilhou a cena nas redes sociais.

Na legenda, ele escreveu: "sabe aquele dia que te convidam pra almoçar num restaurante, mas você acabou de comer em casa? Foi o que aconteceu com o Iracelmo, também conhecido como Acerola", brincou.



"Ele tinha passado o dia inteiro se alimentando em uma carcaça, saiu pra beber água no açude e ignorou totalmente os veados-campeiros. Pois é, nem sempre as onças-pintadas estão em modo caça aqui no Pantanal", explicou o fotógrafo.

Na publicação, Fábio ainda contou que Iracelmo usa colar porque é monitorado pelo Onçafari. Confira:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também