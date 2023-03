Depois dos 30 tÃ¡ liberado? Casal leva sofÃ¡ inflÃ¡vel para o Lollapalooza

Festival não é sinônimo de perrengue para o casal Lucas Miranda, de 34 anos, e Danielle Espíndola, de 33. A dupla foi preparada com um sofá inflável para assistir aos shows dessa sexta-feira (24), no Lollapalooza sentadinhos.

"Podendo evitar o perrengue, melhor. Já passamos dos 30", disse Danielle.

Natural de Pernambuco, o casal escolheu esta edição do “Lolla” para ser a primeira. O motivo: o show da banda Blink-182, que foi cancelado.

"A melhor coisa que fizemos foi trazer esse sofá. Ele é confortável e enche sozinho com o vento. Vamos trazer amanhã e depois também", contou Lucas.

