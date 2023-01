Desempregada, mãe pede por ajuda para alimentar os filhos na Capital

A fome não espera, ainda mais a de criança. Pedindo por ajuda para alimentar os filhos, Mônica Cardoso, de 36 anos, está desempregada há mais de um ano, e atualmente a situação dentro de casa piorou. Criando 7 filhos, a mãe solteira busca por uma oportunidade de emprego, e doações para alimentar as crianças, de 14, 13, 12, 10, 7, 6 e 3 anos de idade.

Em conversa com reportagem do JD1, Mônica explicou que trabalhava em um hospital de Campo Grande, mas em meio a pandemia da covid-19, foi mandada embora. "Eu trabalhava no setor de limpeza, e fazia pouco tempo, como veio a pandemia, tiveram de demitir algumas pessoas, como contenção de gastos. E eu fui uma delas", relatou.

Buscando por uma oportunidade, Mônica diz ter experiência como cuidadora de idosos, bem como faxina em residências e empresarial. "Estou procurando por um emprego há mais de um ano, e não consigo. Fui ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e lá não tem cestas básicas, já não sei o que fazer para alimentar meus filhos. Minha caçula pede leite, e eu não tenho para dar", se emocionou.

Sem ter arroz, feijão e demais alimentos básicos para dar para os filhos hoje (21), a mãe fez um registro da dispensa de casa, pedindo por doações de alimentos. "Qualquer coisa será mais que bem vinda! Arroz, feijão, ovo, macarrão. Só Deus sabe o que se passa no meu coração de mãe, por me encontrar nessa situação. A fome de um adulto, ela pode esperar dar um jeito. Mas a de uma criança, eles não entendem", finalizou.

Aqueles que puderem doar alimentos, ou qualquer valor para Mônica realizar uma compra em um supermercado, a família mora no Jardim Pênfigo, na Capital. Mais informações ou PIX: 6799192-4591. Ajude você também!

