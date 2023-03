Dia do Fã: campo-grandenses contam "loucuras" de amor que já fizeram por ídolos

O que seria da vida de um artista sem os seus fãs? No dia 17 de março é comemorado o "Dia do Fã". A data é bastante especial para aqueles que tem um amor, muitas vezes julgado como platônico, que dormem em filas, perdem a voz de tanto gritar e fazem o possível, e até o impossível, para ficar pertinho de quem ama. Contando essas histórias, o JD1 separou duas bem especiais para o dia de hoje.

É fato que fã de verdade não mede esforços por seu ídolo. Viajam muitos quilômetros de distância, acampam no portão de um show, colecionam fotos e autógrafos, promovem mutirões na internet, escrevem cartas quilométricas, entre tantas loucuras. Fazendo parte de tudo isso, a jovem jornalista Denize Rocha, de 23 anos, é apaixonada pelo cantor Daniel.

"Eu comecei a ouvir as músicas do João Paulo e Daniel desde criança. Isso por causa do meu pai, ele também gosta e ouvia muito em casa, com isso acabei gostando bastante. Eu gosto de música raiz desde sempre, mas meu favorito é o Daniel, e a boa lembrança do João Paulo. Não tem outra dupla que me agrade igual eles. Desde criancinha eu canto as músicas deles e meu pai acha o máximo isso, afinal herdei dele", contou ela.

Nascida no ano 2000, a jovem contou que não acompanhou o falecimento de João Paulo, que ocorreu três anos antes, contudo, sempre soube que foi uma grande perda para o mundo sertanejo. Daniel teve então, de continuar a caminhada sozinho. E, pela primeira vez, a jovem conseguiu realizar o sonho de ir em um show dele no ano passado.

Mesa do trabalho de Denize

"Foi em Aquidauana, minha cidade natal, fiquei tão feliz! Preparei camiseta, a capinha do meu celular, tudo para homenagear ele. Fiquei bem pertinho, ele é ainda mais lindo pessoalmente. Meu próximo sonho é ir ao cruzeiro do Daniel".

E não se engane quem achou que só o quarto da jornalista é decorado com coisas da dupla, ela também colocou o nome do seu gato de "João Paulo" e já teve um cacto chamado "Daniel". “Foi uma homenagem a eles, claro. E se eu tiver um filho um dia, vou colocar os mesmos nomes. Acho bonito. É um amor que atravessa gerações na minha família", concluiu ela.

Primeira foto de Lara e Valéria

Em contrapartida, para a jovem Lara Melo, de 24 anos, o relacionamento dela com sua artista favorita é de amizade. Ou melhor, de mãe e filha, já que recebeu o apelido "fãfilha" da cantora Valéria Barros.

"Sou fã da Valéria desde 17 de fevereiro de 2014. Foi quando tudo começou. Ali ela ganhou meu coração. Mas só fui conhecer ela pessoalmente, em 29 de junho de 2019. Demorou um pouquinho, mas aconteceu no tempo certo".

À reportagem, Lara contou que com o tempo foi criando um laço com a cantora, que sempre a recebeu muito bem. "Já cometi algumas loucuras por ela, de sair de Campo Grande para ir assistir um show dela no interior do Estado, e alguns perrengues no caminho aconteceu. Mas, é claro que tudo valeu a pena, já que foi para ver ela", relatou.

Foto tirada do palco por Lara

Sempre que a artista tem agenda marcada para Mato Grosso do Sul, a jovem dá um jeito de se encaixar para encontrar com a cantora. Dentre as músicas conhecidas cantadas pela artista, "Só Quero Te Dizer", "Porque brigamos", "Apaixonado (Moreninha Linda)", estão entre as mais ouvidas pela fãfilha.

Vivendo um sonho de quem tem um ídolo, as duas se seguem no Instagram e mantém o carinho, mesmo que de longe. Afinal, quem nunca quis que seu artista favorito te notasse?! A Lara conquistou isso.

"Quem diria que aquela garotinha lá de 2014, iria realizar tantos sonhos. Eu não poderia escolher no mundo uma pessoa melhor que a Valéria. Queria que todos sentissem a emoção que eu sinto quando estou ao lado dela. Meus amigos já até sabem, falou de música é Valéria Barros na hora!", finalizou Lara. E você, é fã de quem? Conte para o JD1.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também