Diagnosticado com bactéria rara, família pede ajuda para tratamento de Davi

Em busca de recursos para custear o tratamento de Davi, de 13 anos, a mãe do adolescente organizou uma rifa para arrecadar o dinheiro. Internado desde o dia 27 de dezembro, o menino foi diagnosticado com uma bactéria rara para a idade dele, a qual afetou a perna direita, dificultando os movimentos. Ao todo, o valor estimado para os procedimentos necessários é de R$ 5.500,00.

Atualmente, Davi tem feito tratamentos agressivos, sendo até mesmo submetido a transfusão de sangue. "Foi solicitado o tratamento Hiperbárico para ajudar na regeneração da perna dele. Esse tratamento é de alto custo, porém, ajudará muito nosso Davi a ter uma boa melhora", explicou Glayce Cristina ao JD1.

O tratamento citado pela mãe, realizado na Oximed Medicina, tem a necessidade inicial de 10 sessões para a melhora da saúde do adolescente. O custo do tratamento é de R$ 550,00 cada sessão, totalizando R$ 5.500,00.

"Não temos esse valor para dar início imediato ao tratamento dele, por isso pedimos ajuda, para proporcionar essa melhora ao nosso menino. Fizemos a rifa, e estamos confiantes de que vai dar certo. Ele sonha em ser jogador de futebol, treina como ponta esquerda e atacante no MS FÊNIX aqui da Capital. Só queremos ver ele bem de novo e fazendo o que gosta", finalizou.

Oferecendo um kit Malbec do O Boticário, a rifa tem o valor de R$ 20,00 cada nome. Outras ajudas como PIX também são bem-vindas para a família de Davi. O dinheiro também será utilizado para acompanhamento médico, psicológico e fisioterapeuta. Aqueles que puderem e quiserem ajudar, a chave é o telefone (67) 99917-7728. Doações de fralda também serão necessárias. Ajude nessa causa!

