Do Sul! Sul-mato-grossenses vão a loucura após personagens corrigirem nome de MS

Quem é de Mato Grosso do Sul nunca se sentiu tão representado em rede nacional, durante horário nobre! O capítulo da novela Terra e Paixão dessa terça-feira (27), fez os Sul-mato-grossenses irem ao delírio. Isso porque os personagens Anely (Tata Werneck) e Luigi (Rainer Cadete) corrigiram o nome do Estado durante uma cena.

Para quem não assistiu, o JD1 explica. Quem nunca gritou um “DO SUL” quando alguém se referiu a uma cidade de MS e concluiu com “no Mato Grosso”, não é mesmo? Foi exatamente o que aconteceu em uma cena da novela.

O diálogo reuniu Anely e Luigi, além de Grace Gianoukas, que chegou ao folhetim das 21h para dar vida a Roma, uma artista que vai ajudar o golpista Luigi a enganar os La Selva, durante seu casamento com Petra (Debora Ozório). Confira:

Claro que que a internet não perdoou e a cena viralizou rapidamente. "A novela hoje reforçando o que todo Sul-matogro-sense quando ouve só Mato Grosso completa: DO SUL! Kkkkk muito bom", escreveu um internauta nas redes sociais. "Agora sim me senti representada nessa novela", disse outra. "Eu não acredito que a novela #TerraEPaixao meteu um “Mato Grosso…” “DO SUL!!!” Kkkkkk e a maravilhosa da Tatá Werneck ainda", comemorou outra.

Criação de MS

A divisão do estado de Mato Grosso em duas unidades federativas, gerando a fundação de Mato Grosso do Sul, ocorreu no dia 11 de outubro de 1977, com a sanção presidencial de Ernesto Geisel, então comandante da ditadura militar que governava o Brasil desde 1964.

