Dono do hit do Carnaval 2023, Léo Santana vem a Campo Grande

É MAIS UMA DO GG! Estourado nas plataformas de músicas, Léo Santana é o dono do hit do Carnaval desse ano. Para os fãs do gigante, como é carionhosamente chamado, o cantor vem para Campo Grande em maio. Ele é a primeira atração confirmada do "No Pelo 360", organizado pelo Santo Show - shows e eventos.

"O gigante CHEGOU! Se é hit no carnaval, é hit No Pelo! Todo mundo preparando o molejo que vai esquentar Campo Grande dia 20/05, com ELE. Essa edição do No Pelo 360 vai ser fora do normal. Preparados?", disse a produtora na legenda.

Essa será a 4º edição do No Pelo 360, da dupla Hugo & Guilherme. O show está marcado para o dia 20 de maio de 2023, e já está com as vendas liberadas. Os ingressos estão a partir de R$ 25,00. O evento que tem contará com o palco 360º, será dividido em três setores: bangalô individual, área vip "Conveniência", e vista "Te Amei De Graça". Compre aqui.

