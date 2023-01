É hoje! BBB23 começa com prova de imunidade em duplas

O Big Brother Brasil 23 começa nesta segunda-feira (16), e ao todo são 22 participantes. O reality já começa movimentado, os escolhidos vão entrar na casa em duplas, que foram decididas pelo público. Além disso, eles já devem batalhar pela imunidade e garantir ao menos uma semana dentro da casa.

“Cada dupla vai entrar conectada, grudada, com um jogador preso ao outro. E, desse jeito, eles vão disputar uma prova valendo imunidade”, contou o apresentador Tadeu Schmidt.

Pipocas e Camarotes participam juntos da dinâmica da primeira semana do BBB 23. A novidade deste ano é uma votação, que foi aberta logo após o anúncio dos participantes da temporada, na última quinta-feira.

Após o anúncio, o público teve a chance de escolher as duplas em uma votação inédita do programa.

Confira as duplas escolhidas:

Gabriel e Paula;

Amanda e Antônio “Cara de Sapato” Jr;

Bruno e Aline Wirley;

Cezar e Domitila Barros;

Cristian e Marvvila;

Gustavo e Key Alves;

Larissa e Bruna Griphao;

Marília e Fred Nicácio;

Ricardo e Fred;

Sarah Aline e Gabriel Santana;

Tina e MC Guimê.

