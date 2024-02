É menino! Terceiro filho de Virgínia e Zé Felipe será José Leonardo

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o sexo do bebê que estão esperando: é um menino! O evento foi transmitido em uma live em tempo real no Instagram da influenciadora, com mais de 1 milhão de pessoas assistindo o momento especial.

O casal organizou um chá revelação na Fazenda Talismã, do cantor Leonardo, que é pai de Zé Felipe e sogro de Virginia. A própria influenciadora desabafou: "Meu Deus, estou muito ansiosa".

O evento foi mais intimista e teve as cores tradicionais: rosa e azul. "Vai ser diferente dos outros, porque sempre é diferente a revelação. A da Maria Alice foi projeção mapeada e da Maria Flor foram fogos, e fumaça no aniversário de 1 ano da Maria Alice", havia contado Virginia em um vídeo no YouTube.

A influenciadora chegou a falar após o anúncio da terceira gravidez que já tinha definido quais seriam os nomes do bebê. "Já tem nome se for menininha, mas é surpresa. Se for menino, será José Leonardo. É uma homenagem para o Léo (cantor), e o Zé também disse que se fosse menino queria o nome dele. Então, será um nome especial", contou ela. Assista:

