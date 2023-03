Ã‰ o Tchan! MÃ£e veste gÃªmeas de Carla Perez e Scheila Carvalho em mesversÃ¡rio

“A nova loira do Tchan é linda”, e a morena também. Uma mãe de São Paulo resolveu comemorar o mêsversário das filhas, Manu e Malu, em ritmo de axé. Júlia Costa Farath vestiu as pequenas de Carla Perez e Scheila Carvalho para celebrar os 4 meses das gêmeas.

“Desculpa, Sheila Mello, Carla Perez e Scheila Carvalho, mas essas são as mais gatas do É O Tchan”, escreveu Júlia na legenda do vídeo e fotos das meninas. No post, ela também colocou os looks das ex-bailarinas que inspiraram as fantasias.

Mãe e as gêmeas - Foto: Arquivo

É claro que não passou despercebido. Carla e Scheila adoraram as homenagens e compartilharam as fotos das meninas no Instagram. “Lindas e fofas demais”, escreveu a loira. A morena se mostrou animada com a homenagem: “Genteeeee, paraaaaa!!!!”. Além disso, ela comentou na foto que concorda que Manu e Malu são as mais gatas que “passaram” pelo grupo.

Nos Stories, Júlia celebrou os compartilhamentos feitos por Carla Perez e Scheila Carvalho. “Ansiosa para contar para elas e elas entenderem tudo isso”, escreveu a mãe.

O bolo que celebra o mesversário das meninas também foi temático, com direito a bonequinhas de biscuit inspirados nas dançarinas. Confira:

