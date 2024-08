Em meio aos incêndios, filhote de onça-pintada foge de chamas e reencontra mãe

Um filhote de onça-pintada foi visto fugindo do fogo que consome o Pantanal após a mãe e um outros filhote conseguirem se salvar das chamas. Os animais estavam na área da fazenda San Francisco, em Miranda (MS), e fugiram para uma área preservada.

Nas imagens feitas por Valdeir Dorna, um funcionário da fazenda Bodoquena que ajudava no combate ao fogo no município, é possível ver a onça ofegante após passar pela ponte e sair da área de incêndio.

"Nessa imagem tem um filhote de onça-pintada de uma das fêmeas que tá na fazenda com dois filhotes. Essa fêmea anda bastante pela trilha e com fogo que chegou na área que eles estão, a fêmea já tinha conseguido sair. Ela atravessou o canal que tem um pouco acima da onde foi gravado esse vídeo e o filhote, um deles, saiu por essa ponte que atravessa o canal", contou o coordenador do Projeto Jaguatirica, Henrique Concone.

Apesar de definida pelos funcionários da fazenda como “uma imagem terrivelmente forte e desesperadora", a história teve o final feliz. Concone contou ao g1 que logo em seguida do vídeo ser gravado, o filhote de onça conseguiu se encontrar com a mãe e o outro filhote, em uma área que está sendo preservada pelos brigadistas.

"Os três conseguiram escapar para uma área natural que está intacta, onde o pessoal estava trabalhando para evitar o fogo passar. É uma notícia boa. Um lobinho que é monitorado pelo colar, também foi visto perto das moradias, então é um outro bicho que a gente teve notícia que escapou. Mas fora isso, ainda não da para saber o impacto geral que teve na fauna", explicou.

