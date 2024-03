"Ensaio de casal": Lula e Macron viram meme com fotos estilo 'pré-wedding'

Pré wedding é um ensaio fotográfico dos noivos que acontece alguns meses antes do casamento. E foi pensando exatamente nisso que internautas criaram memes envolvendo Lula e Emmanuel Macron. Em sua primeira visita ao Brasil, o presidente da França desembarcou em Belém nessa terça-feira (26), onde encontrou com Lula para discutir questões climáticas e preservação ambiental.

No entanto, as fotos do encontro entre os líderes chamaram atenção de usuários do X (antigo Twitter), que chegaram a comparar as imagens a um ensaio fotográfico pré-casamento. Veja:

ensaio pré wedding do ano pic.twitter.com/9WE4Gq0wi1 — Ronaldo Monfredo (@ronaldomonfredo) March 27, 2024

A galera do zap não tá perdoando esse passeio do Lula com o Macron pic.twitter.com/zrXFXSF1Ro — Guilherme Kilter (@guikilter) March 27, 2024



Belém será a sede da próxima Conferência do Clima da ONU, a COP 30, em 2025. Durante o encontro, os presidentes da França e do Brasil anunciaram um programa que pretende investir 1 bilhão de euros na bioeconomia da Amazônia brasileira e da Guiana, território ultramarino da França na América do Sul. Veja detalhes do acordo.

Camisas de futebol, selfie 'unidos pela Amazônia' e anúncio de bilhões em investimentos: o primeiro dia de Macron no Brasil.

