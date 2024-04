Entrada gratuita! Hoje tem show da dupla Fred & Fabrício na 84ª Expogrande

Saiba Mais Cidade AGORA: Show gratuito da dupla Fred e Fabricio na Expogrande é cancelado

Dessa vez vai! Após ser adiado por conta da chuva, hoje (11) acontecerá o show da dupla Fred & Fabrício na 84ª Expogrande, em Campo Grande. Nesta quinta-feira a entrada no Parque de Exposições Laucídio Coelho é gratuita, assim como o show que será aberto ao público.

A Dut's Entretenimento divulgou a programação: a abertura dos portões acontecerá às 17h, a dupla João Haroldo e Betinho sobem ao palco às 19h, e a atração principal da noite os cantores Fred e Fabrício agitam a galera às 21h.

Esta é a segunda semana da Expogrande 2024, que ainda contará com shows das cantoras Ana Castela e Rayane & Rafaela, na sexta-feira (12), e Simone Mendes, no sábado (13). A dupla sertaneja Guilherme & Santiago se apresenta no domingo (14), com entrada gratuita.

Vale lembrar que não é permitida a entrada de copos e bebidas nos shows, exceto água em garrafa plástica. O evento conta também com bebedouros de água de graça em cada setor.



JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Cidade AGORA: Show gratuito da dupla Fred e Fabricio na Expogrande é cancelado

Deixe seu Comentário

Leia Também