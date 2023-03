Expogrande: JÃ¡ na expectativa, camarotes e palco comeÃ§am a ser montados

Quem vai?! A Expogrande 2023 já está criando forma, deixando os Campo-grandenses ainda mais anciosos para os shows. Nessa terça-feira (28), os camarotes dos shows que serão a grande atração da 83° Expogrande, que vai acontecer de 13 a 23 de abril no Parque de Exposições Laucídio Coelho, começaram a ser montados. Na tarde desta quarta-feira (29), a Dut´s Eventos e Produções compartilhou como andam os preparativos.

Publicado no Instagram da produtora, o vídeo acompanha a #EuVou! De acordo com a produtora da Dut´s, Aninha Santinon, as expectativas são as melhores.”Estamos animados e com uma ótima expectativa de público, ainda mais agora, que o evento começou a tomar forma”, comentou.

Conforme a empresa de eventos e produções, os trabalhos devem levar cerca de 15 dias para serem totalmente finalizados. Confira:

Expogrande

O evento, que começa na quita-feira (13), contará com uma programação diversificada, que inclui shows de artistas renomados, leilões, visita à fazendinha e palestras sobre o setor agropecuário.

Confira a programação:



13/04 Abertura (Quinta Feira)– Cezar Menotti & Fabiano;

14/04 (Sexta Feira)– Maiara & Maraisa / Ana Castella;

15/04 (Sábado) – Diego & Victor Hugo / Alok;

20/04 (Quinta Feira)– Matheus & Kauan / George Henrique e Rodrigo;

21/04 (Sexta Feira) – Gusttavo Lima / Pedro Sampaio;

22/04 (Sábado) – Luan Santana/ Gustavo Mioto;

Vendas e valores de Camarotes e Arena, somente nos pontos de vendas físicos (Barbearias A Banca) ou site.

