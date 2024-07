Fã de Luan Santana, adolescente de 14 anos perde show após ser atropelado em Paranaíba

Muitos fãs do cantor Luan Santana puderam assistir o show do artista na última quarta-feira (3), no Expopar 2024, na cidade de Paranaíba, a 407 km de Campo Grane. No entanto, o adolescente Hitalo Lima, de 14 anos, que mora no município de Inocência, não foi um deles. O menino foi atropelado por uma van na entrada do evento, e precisou ser hospitalizado. Com isso, o sonho de ouvir o sertanejo pessoalmente foi adiado.

"Nós fomos só pra ver o show. Eu tinha acabado de sair do estacionamento, estava com meu irmão e minha cunhada, prontos para ouvir as músicas do Luan Santana ao vivo. Mas quando eu atravessei a rua, eu vi a van vindo pra cima de mim. Eu pensei em pular pra trás pra tentar escapar, mas não deu tempo, fui atingido. A van me prensou num carro e acabei machucando a perna", contou o menino para o jornal local Paranaíba Notícia.

Após o acidente, Hitalo foi socorrido e levado para o hospital de Paranaíba, onde está internado. Segundo o médico Dr. Pedro Salgueiro, o caso do adolescente deve deixar sequelas. "Ele chegou com uma lesão na coxa direita e a princípio pensamos ser uma fratura exposta, mas depois visualizamos uma lesão de pele, um trauma contuso onde a pele é rodada no sentido do membro e ela se rompe e descola em toda a extensão. É uma lesão de pequena monta, ela tem tendência de cicatrização rápida, no entanto, por vezes, devido a esse descolamento, a pele passa a ter essa ligação ruim de sangue, e com isso ela evolui para fazer uma morte do tecido, deixando sequelas, infelizmente", explicou o médico.

Com mais de 13 mil seguidores, Italo é criador de conteúdo na internet. “Eu sou fã do Luan Santana desde pequeno. Eu tinha escolhido o show dele, porque é meu sonho poder assistir e ver ele pessoalmente, mas não foi dessa vez", comentou Hitalo.

Sem perder as esperanças, o adolescente ainda mandou um recado para o sertanejo: “Luan, eu não vou desistir desse sonho. Eu ainda vou num show seu. Me aguarde!”, finalizou.

Nas redes sociais, muitos internautas passaram a marcar o artista Sul-mato-grossense no vídeo onde ele relata a história. A ideia é fazer com que chegue até Luan Santana e o sonho do adolescente, de prestigiar um show de seu cantor favorito, seja realizado. E aí, bora marcar o 'gurizinho' de Jaraguari?!

