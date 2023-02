Falaê CG: campo-grandenses guardam a Quaresma?

A Quaresma se inicia 40 dias antes da celebração da Páscoa. Para os católicos, esse é um um momento de profunda reflexão e conexão espiritual, pois é voltado à passagem de Jesus pelo deserto e as tentações que enfrentou. Este é considerado um momento de preparação e conexão com Deus, para isso os jejuns.

Muitos ficam sem comer carne vermelha durante alguns dias, já outros acabam optando por "penitências" diversas. O JD1TV foi às ruas saber se os Campo-grandenses guardam a Quaresma, e quais são os jejuns mais praticados nesse período. Confira:





Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também