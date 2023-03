FalaÃª CG: Fala que nÃ£o assiste BBB, mas sabe de tudo. VocÃª Ã© desses?

Muita gente diz não assistir ao Big Brother Brasil, mas não é isso que mostra as redes sociais. No Twitter, maior rede de interação, as hashtag do BBB 23 estão sempre em destaque. O JD1TV foi às ruas para entender, como isso acontece, se a galera afirma não assistir o programa.

Assistir na televisão não é a opção mais escolhida pelo público, segundo os Campo-grandenses. Mas é pela internet que eles ficam por dentro de tudo o que está acontece no reality show. Confira:

