Falaê CG: Você tem amigos com quem pode contar a qualquer momento?

Há quem tenha muitos amigos, e aqueles que são fieis aos poucos que tem. De acordo com a pesquisa “Global Happiness 2023” da Ipsos, realizada em 32 países, o Brasil ficou em penúltimo lugar no assunto "amizade", perdendo apenas para o Japão.

A pesquisa aponta que apenas 58% dos brasileiros afirmaram possuir amigos próximos ou parentes com quem podem contar em caso de necessidade. Já o Japão, apresentou o resultado de 54%. Os primeiros colocados na lista são a Holanda (82%), Indonésia e Portugal (ambos com 79%). A média global é de 72%.

Ao JD1TV, Campo-grandenses contaram se têm aquele amigo de verdade. Assista:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também