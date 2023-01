Falaê CG: O ano já "começou", ou isso só acontece após o Carnaval?

Adeus ano velho, feliz ano novo! É que diz a canção tradicional de fim de ano, porém, para muitos o ano só “começa” mesmo após o Carnaval. Festa popular brasileira, a folia até muda de período, contudo, quase sempre coincide com recessos e férias escolares o que acaba contribuindo para o clima mais “parado”.

Uma bela justificativa para adiar qualquer decisão e compromisso o JD1TV foi as ruas para saber se essa “tradição” brasileira também se aplica aos campo-grandenses. Afinal de contas, pra você, o ano só começa depois do Carnaval? Falaê CG!

