Filhas de Pelé fazem tatuagens para homenagear o pai

As filhas de Pelé fizeram tatuagens para homenagear o pai. Kely, Flávia, Celeste e Gemima — filha de uma das esposas dele — registraram dedicatórias que o Rei do Futebol fizeram para elas e outros desenhos inspirados por ele. O craque do futebol morreu no último dia 29, devido a uma falência múltipla de órgãos e foi enterrado nessa terça-feira (3).

No Instagram, a tatuadora compartilhou uma foto com elas e com os desenhos feitos. “Tive a honra de eternizar o maior sentimento do mundo nessas queridas”, escreveu Helo Oriola.

Tattoo das filhas de Pelé - Foto: Reprodução

Nas imagens compartilhadas é possível ver que Celeste, filha mais nova do craque, aproveitou uma dedicatória dele. A jovem escreveu “com amor, do seu papi” com a letra de Pelé acompanhada de três corações como referência ao local em que ele nasceu, a cidade de Três Corações, em Minas Gerais.

Quem também usou uma declaração especial foi Gemima, de quem ele era padrasto. A enteada de Pelé escreveu “do papai” acompanhada de um coração.

Um pouco diferentes, Flávia e Kely apostaram nos três corações como alusão à cidade natal do jogador.

A caçula Celeste também mostrou o registro e a inspiração nas redes sociais. “Meu lindinho, minha vida, meu amor. Sempre comigo”, escreveu na legenda das fotos compartilhadas nas redes sociais.

