Final feliz: ator Jeremy Renner recebe alta hospitalar após acidente na neve

Boas notícias! O Gavião Arqueiro está em casa. O ator Jeremy Renner, que interpreta o famoso personagem na Marvel, publicou um tweet falando sobre um episódio da sua série, Mayor of Kingstown, ao lado de sua família no Twitter. A imagem indicou que ele recebeu alta e se recupera bem do acidente.

“Apesar da minha névoa mental, eu fiquei muito feliz de assistir o episódio 201 com minha família em casa”, escreveu Jeremy no Twitter.

Jeremy ficou em estado grave após ser esmagado por um Snowcat, ao ajudar um familiar a desatolar um carro na neve, em uma estrada privada, próxima a sua residência, nos Estados Unidos. Veja imagens dele em sua recuperação no hospital:

