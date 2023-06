Fora da sala de aula, casal de professores rodam o Brasil sobre "duas rodas"

Viajar é sempre bom, mas e viajar de moto, e com o amor da sua vida? Deve ser melhor ainda! Essa é a história do casal de professores do município de Campo Grande, Sérgio Ortlieb, de 46 anos, e Cíntia Brasil, de 44 anos. Com o JD1, eles dividiram as histórias das viagens e as cidades que ainda desejam conhecer juntos.

Ele é professor de Educação Física, e ela de Pedagogia. Além do trabalho nas salas de aulas, e a vida a dois, o casal também divide a paixão por percorrer as rodovias de moto. Juntos, eles já andaram 7 mil km em Mato Grosso do Sul, em dois meses.

"Nós fomos em todas as cidades do MS este ano. Andamos 7 mil km só aqui dentro, ao longo de dois meses. Nossa companheira é a 'Dona Maria', uma moto Lander 250", iniciaram.

Uma curiosidade sobre as viagens, é que elas acontecem somente nos feriados e durante as férias, tendo em vista que eles precisam conciliar o trabalho com a aventura.

"Costumamos trabalhar nas eleições como mesários, o que nos dá o direito de ter folgas durante o ano, e então juntamos com os feriados. No entanto, nosso maior período de viagem é no fim do ano, pois normalmente, os professores tem cerca de 40 dias para retornar às escolas. Os feriados prolongados, como o Carnaval e Semana Santa e Semana do 'Saco Cheio' também são aliados nessa trajetória", contaram.

Após terem percorrido os 79 municípios de MS, o casal, que também já visitou as Serras do Corvo Branco (SC), Rio do Rastro (SC), da Rocinha (RS) e Rota do Sol (RS), já traçaram as novas metas.

À reportagem, eles ainda contaram que pretendem visitar todas as capitais do país, até o início do ano que vem. "O propósito agora é conhecer todas as capitais do Brasil, tudo isso até janeiro de 2024. Já fomos até Brasília e Goiânia, vamos agora rumo as demais!", afirmaram eles.

Com um grande caminho à frente, Sérgio e Cíntia farão a próxima viagem para Cuiabá, no dia 9 de julho. De lá, o casal pretende ir para Porto Velho, depois Manaus, e então chegar em Boa Vista e em sequência Rio Branco. Contando com ajuda de conhecidos para se hospedarem, e muito planejamento, todo desafio é bem-vindo, até mesmo dormir na barraca por aí.

"Daqui alguns dias estaremos indo pra Roraima também, serão quase 10 mil km de ida e volta. Uma loucura, e nós amamos! Se der tempo, queremos retornar pela Bolívia, mas isso estamos analisando as possibilidades e se vai dar tempo", finalizaram.

