Foto duvidosa gera desconfiança sobre partição de Paula Fernandes no BBB

A menos de uma semana da estreia do reality show de maior audiência do Brasil, o Big Brother Brasil 23 cresce a suspeita sobre quem integrará o elenco do ano. Uma das mais cotadas é a sertaneja Paula Fernandes, que essa semana levantou ainda mais suspeitas ao postar uma foto manipulada em suas redes sociais.

O post no Instagram rapidamente virou piada por ser tratar de uma clara montagem. Na foto, a artista aparece em meio a neve, onde a marcação da localização seria na França. Detalhes como recortes mal feito inflamaram ainda mais a galera que não deixou passar.

No modo detetive ativado, a cereja do bolo veio após internautas acharem a foto original, onde a paisagem ao fundo é o mar, com Paula Fernandes a bordo de barco.

Cotada para o BBB23, tudo leva a crer que, sim, Paula estará na atração com estreia agendada para o próximo dia 16. Equipe e a própria cantora, é claro, negam qualquer possibilidade.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também