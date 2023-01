Gata avaliada em R$ 7 mil é solta em mata após ser confundida com onça

Já pensou! Uma gata de estimação da raça Bengal foi solta em uma região de mata em Belo Horizonte, após ser confundida por moradores como “pequena onça”. O Corpo de Bombeiros foi acionado capturou o animal e fez a “soltura”. No Brasil animal da raça está avaliada em R$ 7 mil. Atitude da corporação causou revolta no dono do felino.

O tutor da gata, apelidada de Massinha, contou que acordou com mensagens do grupo do condomínio, falando sobre uma possível onça, próximo ao bloco onde mora. Logo em seguida deu falta do animal.

Ao questionar à portaria sobre o ocorrido, foi informado que o animal tinha sido capturado e solto em uma mata da região, pelo corpo de bombeiros. Ainda segundo ele, o gato é dócil e tem apenas seis meses de vida.

“Eu disse que eles não podiam fazer isso. Eles não têm essa capacidade técnica e, mesmo supondo que é um animal silvestre, precisam fazer uma triagem. Eles soltaram a gata na mata, eu já liguei pedindo ajudar nas buscas e eles não vêm”, afirmou o veterinário e ator Rodrigo Cali.

De acordo com o Corpo de bombeiros da região, eles foram acionados pelos moradores que estavam com “medo” do animal e ao ser capturado Massinha estava sem coleira de identificação, vagando pelo local há dois dias e agressivo.

“O animal foi capturado de forma segura e solto em local mais afastado de tal perímetro urbanizado conforme o protocolo padrão para ocorrências envolvendo animais silvestres. Ainda de acordo com os bombeiros, não havia coleira ou outra identificação visível”, disse a corporação em nota.

Final Feliz

Por sorte, Massinha tem microchip, o que facilitou nas buscas dela no local onde foi solta. Ela foi capturada e já está em casa com o tutor.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também