Gatinho sobrevive após ficar 4 dias preso na tubulação de condomínio na Capital

Um gatinho persa Baruk foi encontrado depois de ficar 4 dias desaparecido, na Capital. Para a surpresa de muitos, de acordo com a família tutora do animal, Baruk foi encontrado dentro da galeria de águas pluviais do próprio condomínio onde moram, localizado na Avenida Mato Grosso, próximo a Via Park.

O bichano sumiu na noite do últim sábado (1º). Logo depois, na quarta-feira (4), o gato foi visto pelo condomínio, mas ainda deu trabalho para se capturado. Assustado, o gatinho voltou para dentro da galeria e só saiu no final do dia.

Passado o susto, Baruk está são e salvo, ufa! A família acredita que o desaparecimento do gato persa, de 3 anos, tenha ocorrido enquanto eles atendiam um motoentregador. Apesar de não ter cara de simpático, Baruk é dócil e adora descansar na janela do apartamento e não tem o hábito de sair de casa.

