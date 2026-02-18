Ghibli Fest chega à cinema da Capital com exibição de clássicos do anime japonês

Os fãs de animação japonesa já podem se preparar, começa nesta quinta-feira (19) no Cinemark Campo Granede, mais uma edição do Ghibli Fest na Capital. A mostra especial leva para as telonas uma seleção de clássicos do Studio Ghibli, considerado um dos estúdios mais renomados do mundo no gênero.

A programação contará com a exibição de um filme por dia, sempre às 19h40, de segunda-feira a sábado. Aos domingos, as sessões acontecem às 16h40. O público poderá escolher entre versões dubladas e legendadas, conforme o título em cartaz na data. Os valores dos ingressos estão disponíveis no site oficial da rede.

A abertura do festival será com A Viagem de Chihiro, vencedor do Oscar de Melhor Animação. Ao longo dos dias, também serão exibidos títulos consagrados como Princesa Mononoke, Meu Amigo Totoro, O Castelo Animado e Nausicaä do Vale do Vento, entre outros sucessos.

A programação segue até o início de março, e novas datas e títulos devem ser divulgados nos próximos dias pela rede de cinemas. Confira abaixo:

19 de fevereiro – A Viagem de Chihiro

20 de fevereiro – As Memórias de Marnie

21 de fevereiro – Princesa Mononoke

22 de fevereiro – Reino dos Gatos

23 de fevereiro – O Castelo no Céu

24 de fevereiro – Contos de Terramar

25 de fevereiro – O Serviço de Entregas da Kiki

26 de fevereiro – Meu Amigo Totoro

27 de fevereiro – O Conto da Princesa Kaguya

28 de fevereiro – O Castelo Animado

1º de março – O Mundo dos Pequeninos

2 de março – Ponyo – Uma Amizade que veio do Mar

4 de março – Nausicaä do Vale do Vento

