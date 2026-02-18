Menu
Comportamento

Ghibli Fest chega à cinema da Capital com exibição de clássicos do anime japonês

Mostra especial reúne sucessos do Studio Ghibli com sessões diárias na Cinemark do Shopping Campo Grande a partir de amanhã

18 fevereiro 2026 - 16h10Taynara Menezes
Programação segue até março Programação segue até março   (Foto: Divulgação )

Os fãs de animação japonesa já podem se preparar, começa nesta quinta-feira (19) no Cinemark Campo Granede, mais uma edição do Ghibli Fest na Capital. A mostra especial leva para as telonas uma seleção de clássicos do Studio Ghibli, considerado um dos estúdios mais renomados do mundo no gênero.

A programação contará com a exibição de um filme por dia, sempre às 19h40, de segunda-feira a sábado. Aos domingos, as sessões acontecem às 16h40. O público poderá escolher entre versões dubladas e legendadas, conforme o título em cartaz na data. Os valores dos ingressos estão disponíveis no site oficial da rede.

A abertura do festival será com A Viagem de Chihiro, vencedor do Oscar de Melhor Animação. Ao longo dos dias, também serão exibidos títulos consagrados como Princesa Mononoke, Meu Amigo Totoro, O Castelo Animado e Nausicaä do Vale do Vento, entre outros sucessos.

A programação segue até o início de março, e novas datas e títulos devem ser divulgados nos próximos dias pela rede de cinemas. Confira abaixo: 

  • 19 de fevereiro – A Viagem de Chihiro
  • 20 de fevereiro – As Memórias de Marnie
  • 21 de fevereiro – Princesa Mononoke
  • 22 de fevereiro – Reino dos Gatos
  • 23 de fevereiro – O Castelo no Céu
  • 24 de fevereiro – Contos de Terramar
  • 25 de fevereiro – O Serviço de Entregas da Kiki
  • 26 de fevereiro – Meu Amigo Totoro
  • 27 de fevereiro – O Conto da Princesa Kaguya
  • 28 de fevereiro – O Castelo Animado
  • 1º de março – O Mundo dos Pequeninos
  • 2 de março – Ponyo – Uma Amizade que veio do Mar
  • 4 de março – Nausicaä do Vale do Vento

