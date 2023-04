Governador e prefeita assistem show na chuva

Tanto o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel e a esposa Mônica Riedel, quanto a prefeita da Capital, Adriane Lopes e o marido o deputado Lídio Lopes, bem como demais convidados e autoridades, tiveram uma inusitada companhia, no show de abertura da Expogrande 2023: a chuva.

Um autêntico temporal, desabou por volta das 22 horas desta quinta-feira (13) e, literalmente, ensopou os presentes que estavam nas mesas colocadas a disposição dos convidados durante show da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano.

Apesar do clima, Adriane Lopes celebrou a volta do evento. "Que noite especial, a volta a Expogrande, agora como uma feira internacional. E aqui, no estande da Prefeitura, montamos um espaço de reuniões, coworking e troca de experiências, para gerar novos negócios e oportunidades para Campo Grande", disse ela.

Com bom humor, a primeira dama do estado Monica Riedel publicou e comentou sobra a situação em seu Instagram. "Nostalgia e emoção! Como é bom ver a Expogrande de volta, com toda a sua tradição e impacto econômico e cultural para o nosso Estado", declarou Mônica na publicação.

Deixe seu Comentário

Leia Também