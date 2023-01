Grupo acerta só três números e perde R$ 265 mil em apostas na Mega da Virada

Brenda Leitte, com G1 Notícias

Não foi dessa vez que um tradicional grupo de apostadores de Dourados, conquistou o prêmio da Mega da Virada. O grupo, organizado por Ademir de Almeida, de 44 anos, acertou apenas três das seis dezenas sorteadas e perdeu R$ 265 mil.

“É um jogo de sorte, apostamos e tínhamos chances de perder ou ganhar, isso faz parte. Dos 12 bolões que participamos, o máximo que acertamos foram três números em um único jogo, o que não tem premiação”.

As apostas vencedoras são das cidades de Florestal (MG), Arroio do Sal (RS), Santos (SP) e São José da Bela Vista (SP). Além disso, um vencedor fez a aposta pela internet.

O prêmio de R$ 541.969.966,29, o maior da história, será dividido em cinco apostas. Com isso, cada ganhador vai receber R$ 108.393.993,26. As dezenas sorteadas foram: 04 - 05 - 10 - 34 - 58 - 59.

Segundo a Caixa, 2.485 apostadores acertaram a quina. Cada vencedor receberá R$ 45.438,78. Na quadra, 183.921 apostas acertaram, e cada uma receberá R$ 877,04.

Mesmo apostando R$ 265 mil e não faturando nada, Ademir disse que o grupo pretende continuar com os jogos e o objetivo é aumentar o valor das apostas neste ano.

“O grupo está consolidado e neste ano vamos aumentar o valor das apostas nos principais sorteios do ano. Aposta é isso, não vamos parar, uma hora o prêmio vem. Já decidimos que vamos apostar em todos os sorteios com premiação acima de R$ 100 milhões”.

O grupo de apostadores tem participantes de pelo menos 15 estados e até de outro país. Ao todo, o grupo realizou 12 bolões, com 1.200 cotas. De acordo com o responsável, o menor valor apostado foi de R$ 11, enquanto a maior aposta passou de R$ 16 mil.

