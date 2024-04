'Hamburgueiros do MS' irão participar do Burger Fest MT em Cuiabá

Mato Grosso do Sul estará bem representado no Burger Fest MT que acontece entre os dias 12 e 14 de abril em Cuiabá. Com três opções de hambúrgueres, a associação Hamburgueiros do MS promete apresentar hambúrgueres com muito sabor e conceito histórico.

O grupo que embarcará para a competição com 12 representantes, criou um hambúrguer com ingredientes regionais, especialmente para o evento, o “Burger 1977”, uma homenagem à data de criação do Estado.

"Nos reunimos e criamos o Burger 1977, ele foi desenvolvido a partir de elementos importantes para o estado. Queremos que as pessoas se surpreendam! Ele conta com um pão de brioche, maionese aioli, hambúrguer de Surtum – uma carne tradicionalmente utilizada em comitivas no Pantanal, queijo fresco, crispy de mandioca, e um vinagrete de banana da terra com pimenta de cheiro e maxixe", contou o presidente da Associação Weslley Renovato.

O grupo também vai apresentar para os visitantes o “Lomburguer”, hambúrguer campeão do primeiro Champions Burger, realizado em março deste ano na Capital Sul-mato-grossense, e o “Quarterola”, uma reinterpretação do icônico hambúrguer da rede McDonald’s.

Criada há 6 anos, a associação Hamburgueiros do MS atualmente conta com a participação de 107 empresas e estuda ampliar os contatos com outros estados.

Conheça cada hambúrguer:

Burger 1977

Pão Casa do Padeiro;

Hambúrguer de Surtum;

Pastrami Oreado;

Mussarela Fresca;

Crispy de Mandioca;

Maionese Aioli;

Vinagrete Pantaneira.

Quarterola

Pão Brioche Casa do Padeiro;

Blend Burger;

Queijo Cheddar;

Cebola Roxa;

Picles;

Mostarda;

Catchup.

Lomburguer

Pão brioche selado;

Alface americana;

Tomate;

Burger 150g;

Lombo canadense chapeado ao creme de catupiry original e mussarela;

Molho chutney de abacaxi.

