Henrique e Juliano e Murilo Huff chegam amanhã em Dourados e sábado na Capital

Os sertanejos Henrique e Juliano e Murilo Huff voltam para Mato Grosso do Sul, neste final de semana, para dois grandes shows, sendo o primeiro nesta sexta-feira (10), em Dourados e no sábado (11) em Campo Grande. Os ingressos já estão à venda e são divididos em seis setores.

Na segunda maior cidade do estado, o show acontecerá no Parque de Exposição de Dourados, a partir das 21h30. Já na Capital, a apresentação será no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, a partir das 20h.

Os ingressos de amanhã, em Dourados, podem ser adquiridos pelo site, ou pontos físicos na Banca do Jaime, Boliva Conveniência ou na Red Store. Os valores variam de R$ 80 a R$ 249.

Para adquirir ingresso no show que acontece em Campo Grande, também estará disponivel pelo site, ou nos pontos de vendas Loja Campo Grande Music - Bosque dos Ipês, Rede de Barbearia A Banca ou na Duts Empreendimentos.

Os setores serão VIP - Banheiros e Bar Exclusivo, CAMAROTE - Espaço Coberto, com Banheiros e Bar Exclusivo, PREMIUM OPEN - Cerveja, Água e Refri com Banheiros e Bar Exclusivo, BISTRÔS - 04 pessoas com Atendimento de Garçons e Banheiros e Bar Exclusivo.

BANGALÔS - 10 Pessoas com 1 Combo de Whisky, Atendimento de Garçons, Banheiros e Bar Exclusivo e Espaço Coberto.

PRIVATE HENRIQUE E JULIANO - 12 pessoas, 1 combo de Whisky, Atendimento de Garçons Exclusivo, Bistrô e puffs p/ seu Conforto, Vista Privilegiada Frente ao Palco, Banheiros (luxo) e Bar Exclusivo, além de 2 Vale Estacionamento.





