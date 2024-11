HOHOHO! Papai Noel chega ao Bosque dos Ipês neste sábado

Dia 9 de novembro é dia de inaugurar o Natal do Bosque e receber o Papai Noel. Esse ano o bom velhinho será recebido com apresentação da Banda Militar do Exército, sequência de coreografias de ballet dos grupos Reverence e Catarina Marquesi, crianças do grupo Sakura, personagens e Banda do Maestro Waldomiro.

“O Natal do Bosque é um Natal encantado. Nós nos preocupamos sempre em proporcionar uma programação onde todos se sintam acolhidos e possam desfrutar de tudo que a época mágica do ano traz”, afirmou João Guilherme, superintendente do Bosque.

A programação no shopping começa às 15h, na Praça de Eventos do shopping. A chegada do Papai Noel começará às 17h com saída do cortejo da concessionária Hyundai, na Avenida Ceará. O desembarque no shopping está previsto para às 18h, com desfile pelos corredores convidando a todos para viver essa temporada mágica.

“O Grupo Raviera é parceiro do Bosque no Natal deste ano. Convidamos a todos a se juntarem a nós nesse trajeto e vivermos juntos um momento muito especial para os nossos clientes e seus filhos”, convidou Karollyne Castoldi, diretora de marketing do grupo.

Este ano a decoração de Natal Bosque será assinada pela C+E. Há mais de 25 anos no mercado, a C+E foi a primeira empresa brasileira a ter um projeto de Natal licenciado no Brasil, em 1990. O tema escolhido para o Bosque é “Loja de Doces”. O cenário é lúdico, interativo com brincadeiras e acessibilidade.

“Está no DNA da C+E criar experiência únicas. E este ano, no Bosque, realizamos a soma de talentos únicos, que transformaram ideias nesse projeto criativo.”, declaro Sérgio Molina, CEO da C+E.

O projeto terá árvore master de quase 13m e cenário total aproximado de 300m², com rica cenografia de com o tema de doces, ursos e luzes. Para montagem, a C+E contratou empresas locais, valorizando a mão de obra de Campo Grande.

A decoração de Natal do Bosque estará aberta para visitação no dia 9, logo cedo, na abertura do shopping. Além de encantar a todos ela poderá ser o cenário perfeito para fotos em família, ensaios fotográficos e momentos felizes.

Confira os horários que o Papai Noel estará no Bosque para receber as crianças a partir do dia 9:

De 9/11 a 8/12

• Terça a sexta das 16h às 21h;

• Intervalo para alimentar as renas das 18h às 19h;

• Sábados

12h às 16h;

17h às 21h;

Intervalo para alimentar as renas das 16h às 17h;

• Domingos

12h às 16h;

17h às 20h;

De 10/12 a 23/12

• Terça a sexta

14h as 17h;

18h às 21h;

Intervalo para alimentar as renas das 17h às 18h;

• Sábados

• 12h às 16h;

• 17h às 21h;

• Intervalo para alimentar as renas das 16h às 17h;

• Domingos

12h às 16h;

17h às 20h;

Intervalo para alimentar as renas das 16h às 17h;

• 24/12

12h às 18h;

Intervalo para alimentar as renas das 15h às 16h.

Importante destacar que o atendimento para fotos é feito por ordem de chegada. No local, haverá um ajudante de Papai Noel que estará disponível para organizar a fila e ajudar com as fotos no celular.

Os clientes podem fazer fotos com o celular gratuitamente. Caso desejarem, haverá uma equipe no local com câmera profissional que fará a fotografia, que será impressa na hora e entregue como lembrança. O valor de uma foto impressa e até mais três digitalizadas é R$30. São aceitos pagamentos em dinheiro, pix, cartões de débito e crédito. O cliente também terá a opção de comprar somente a foto digitalizada, até 3 imagens, por R$20. As imagens serão enviadas por e-mail.

