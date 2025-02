Homem que investiu US$ 12 mil para virar 'cachorro humano' abre 'zoológico'

O youtuber Toco, que ficou conhecido por investir mais de US$ 12 mil, cerca de R$ 70.800 na cotação atual, parar ‘virar’ um cachorro com uma fantasia ultrarrealista, decidiu abrir um “zoológico” para pessoas que querem viver suas fantasias e sonhos de serem animais.

Zoológico Tocotoco, no Japão, foi inaugurado em 26 de janeiro, e abre ao público algumas vezes por mês, com sessões matinais e vespertinas, onde os visitantes podem se vestir como um Malamute do Alasca ou com as próprias fantasias de animais, além de contarem com dicas sobre como ter um comportamento canino por conta de Toco.

As sessões, no entanto, não saem baratas, custando por volta de R$ 1.512, em conversão direta, e devem ser feitas com 30 dias de antecedência.

Toco, que ficou conhecido por gastar milhares de dólares em uma fantasia de cachorro de última geração, compartilha vídeos em suas redes sociais onde aparece “vivendo a vida” de um cachorro com a fantasia ultrarrealista, brincando e sendo acariciado.

