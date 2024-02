Inaugurado há quase dois anos, Bioparque Pantanal celebra 700 mil visitantes

O maior aquário de água doce do mundo, Bioparque Pantanal celebrou a marca de 700 mil visitantes desde a abertura ao público, nessa quinta-feira (22). O complexo, que está prestes a completar dois anos de inauguração, é o destino de pessoas do mundo inteiro que querem contemplar as belezas da biodiversidade pantaneira.

Servidores do complexo recepcionaram com festa e muita alegria a visitante de número 700. "Fiquei bastante animada com a receptividade da equipe, ainda mais quando soube que eu faço parte dessa comemoração linda. Tô até emocionada", disse Janaina Ferreira, de Londrina-PR.

Para a diretora-geral do empreendimento, Maria Fernanda Balestieri, a celebração mostra o sucesso que se tornou o Bioparque. "É resultado de um trabalho em equipe, temos como objetivo oferecer ao público uma visita única, contemplando as belezas e riquezas do bioma Pantanal e de cinco continentes. Além disso, trabalhamos de forma conexa para promover experiência e conhecimento para todos através da educação ambiental, pesquisa, conservação, inovação, inclusão cultura e lazer. Além disso, trabalhamos práticas de educação ambiental e conservação, buscando promover a conscientização e ações práticas para proteger o meio ambiente e seus recursos naturais".

A visita ao Bioparque Pantanal é gratuita e o agendamento é realizado pelo site bioparquepantanal.ms.gov.br. O empreendimento é aberto ao público de terça a sábado, das 8h30 às 12h (entrada até 11h) e das 13h30 às 17h30 (entrada até 16h30). Nos feriados, o local funciona em horário especial, das 8h30 às 14h30 (entrada até às 13h30).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também