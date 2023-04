Influencer divide opiniões ao compartilhar garfo com cachorro; Assista

Mais uma polêmica no ar! A influencer Nathalia Valente causou polêmica na web nesse domingo (16), ao publicar um vídeo onde aparece dividindo um prato de comida com seu cão.

Nas imagens, que deram o que falar principalmente no Twitter, Nathalia divide uma tapioca com seu pet, chegando a dar o alimento no garfo para o animal, e colocando o garfo na boca em seguida.

A atitude não agradou os internautas e a influenciadora foi duramente criticada nas redes sociais. Alguns chegaram a apontar “falta de higiene”.

“Que nojo”, comentou um. “Meu Deus, o mesmo garfo!”, disse uma internauta. “Ela faz de tudo para ganhar atenção, parece que foi rejeitada na infância”, criticou um usuário. “O tanto de bactérias que ela passou para o cachorro”, lamentou outro.

Outras pessoas saíram em defesa de Nathalia. “Como se ninguém que tem pet fizesse isso ao menos uma vez na vida, eu hein”, escreveu uma. “Não julgarei, pois faço exatamente o mesmo com meus gatos”, disse outra. Confira:

