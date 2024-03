Ingressos para show de Tiago Iorc na Capital ainda estão à venda

O cantor Tiago Iorc fará show no formato 'violão e voz' em Campo Grande, no Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. O evento, que acontecerá no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, ainda está com ingressos à venda pelo site. A cantora Campo-grandense Dora Sanches fará a abertura do show.

Autor de sucessos como "Amei Te Ver", "Coisa Linda" e "Tangerina", o cantor e compositor se consagrou como um dos principais ícones do pop nacional, inspirando um público fiel em todo o Brasil. Em seus 16 anos de carreira, Tiago Iorc soma oito álbuns e parcerias musicais com nomes aclamados, como Milton Nascimento e Jorge Drexler.

O último de Tiago na Cidade Morena foi em abril de 2017, quando o cantor se apresentou no Diamond Hall. O cantor também deve se apresentar em Dourados, no dia 9 de março, no Clube Indaiá.

Para comprar ingressos e obter mais informações sobre o evento, acesse aqui.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também