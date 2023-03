IntercÃ¢mbio no BBB23: veja quem vem do MÃ©xico e quando entra na casa

Acabou o suspense! O intercâmbio no BBB 23 já tem data pra começar. No programa desta terça-feira (14), o público saberá mais detalhes sobre o desembarque da visitante Dania Mendez, do La Casa de Los Famosos 3, do México, na casa mais vigiada do Brasil. Já na quarta-feira (15), será a vez de acompanhar o momento em que Dania encontrará com os atuais sobreviventes da disputa pelo prêmio milionário do BBB 23.

Key Alves, última eliminada do BBB, passará alguns dias no “La Casa de Los Famosos”, no México. Ao contrário de Key, Dania Mendez ainda segue na competição do reality mexicano.

A modelo e influenciadora Dania Mendez tem 31 anos e reúne mais de 7 milhões de seguidores em suas contas nas redes sociais. Ficou conhecida pela participação marcante em um reality show de relacionamento de seu país.

Como vai ser a dinâmica da casa

A modelo será integrante do grupo VIP. Assim como os demais confinados, terá a chance de se comunicar com o público brasileiro por meio do Raio-X e de postar os melhores registros no feed da #RedeBBB. Além disso, ela terá uma missão ainda secreta relacionada ao Poder Curinga que será determinante na próxima formação de Paredão.

Key Alves no México

O dia a dia de Key Alves no “La Casa de Los Famosos” poderá ser acompanhado em compilados diários exibidos nos programas desta semana. A jogadora de vôlei já embarcou rumo ao intercâmbio.

