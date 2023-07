Irmã de Bruna Biancardi faz publicação após traição de Neymar

Na tarde desta sexta-feira (30), Bianca Biancardi disse, por meio de um texto nos stories do Instagram, que "valores, compromisso e caráter não existem" no comportamento de Neymar e afirmou que ela e a família não vão mais tolerar nenhuma publicação "infantil, desrespeitosa e imoral" por parte do jogador do futebol.

Tudo começou no dia 18 de junho, quando vazou a notícia de que Neymar teria traído a noiva, que está grávida, na véspera do Dia dos Namorados. Quem expôs a traição, com vídeos e prints de mensagens trocadas, foi a própria modelo com quem o atacante traiu a noiva.

Após o pedido de desculpas, outras mulheres que, supostamente, também haviam recebido mensagens do jogador quando ele já era comprometido com Bruna começaram a expor os casos. Uma modelo internacional postou nos stories do Instagram, nesta quarta-feira (28), uma mensagem com um emoji de palmas que havia recebido de Neymar. Ela escreveu: "Se você tem uma namorada ou esposa, não mande mensagens para garotas. Isso é errado. Muito desrespeitoso com sua parceira".

Um dia depois, na quinta (29), uma influenciadora também postou um print das investidas do atacante.

Com a repercussão, Neymar usou o Twitter para comentar o assunto em tom de brincadeira e postou "Mais alguém? " na sexta-feira (30).

As brincadeiras feitas por Neymar sobre as traições desagradaram a família de Bruna Biancardi, que terminou com o texto feito pela irmã.

Bianca disse que enquanto a exposição e deboches com a situação envolvendo Bruna continuarem, ela permanecerá se manifestando em defesa da irmã.

Confira o texto postado pela irmã de Bruna Biancardi sobre Neymar:

Escreva a legenda aqui

Deixe seu Comentário

Leia Também