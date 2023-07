Já comprou? Show da Pitty na Capital já tem setor esgotado; confira outras opções

Eu vou equalizar você! A cinco meses do show da cantora Pitty na Capital, em comemoração aos 20 anos do álbum 'Admirável Chip Novo', na turnê intitulada ACNXX, o setor Premium já está totalmente esgotado, porém ainda há disponibilidade para outras áreas. O Show acontece no dia 16 de dezembro no espaço Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês.

Apesar de Campo Grande ter um público majoritariamente voltado ao sertanejo, o esgotamento do ingresso de um dos setores mostra como a artista também é aclamada na capital sul-mato-grossense.

Serviços - Ao comprar a "meia-entrada-social", por exemplo, a pessoa colabora com a Cufa-CG (Central Única das Favelas Campo Grande) qualquer pessoa pode comprar essa entrada.

Como os ingressos para o setor Premium já estão esgotados, ainda há bilhetes para o setor Vip Equalize, com meia-entrada social a R$ 130,00 + 1 quilo de alimento não perecível. Já a meia-entrada custa R$ 130,00 e a inteira R$ 260,00.

Para a pista Teto de Vidro, os valores dos ingressos são R$ 90,00 + 1 quilo de alimento não perecível (meia-entrada social), R$ 90,00 (meia-entrada) e R$ 180,00 (inteira). As entradas para todos os setores podem ser compradas no site https://bit.ly/ImpGeralPitty ou nos pontos fixos de venda, sem taxa de conveniência, na Augusta Life Store, rua 15 de Novembro, 214, e na Terror Rock Shop, na Feira Central, Box 157.

