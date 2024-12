Já entregou seu presente? Papai Noel dos Correios termina nesta sexta-feira (13)

Está chegando ao fim a Campanha 'Papai Noel dos Correios'. Aqueles que escolheram as cartinhas devem entregar os presentes até esta sexta-feira (13), às 17h. Já quem não está participando, ainda dá tempo! A cinco dias para o fim da campanha, cerca de 2,3 mil crianças ainda não tiveram os pedidos de Natal escolhidos em Campo Grande.

Ao todo, o número de cartas cadastradas é maior do que o de padrinhos, 8,9 mil para 6,6 mil. No Estado, o quantitativo é ainda maior, com 3,8 mil crianças sem presentes. Os dados são referentes a essa segunda-feira (9).

Como participar?

Os interessados podem participar da campanha ‘Crianças e padrinhos’ pelo Blog Noel. Após a adoção digital, os padrinhos entregam o presente na agência da cidade. Nos municípios de Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas, Bonito e Paranaíba as cartas também podem ser adotadas de forma presencial.

Na Capital, a população consegue adotar as cartinhas na Casa do Papai Noel, na Agência Central, localizada na Av. Vasconcelos Fernandes; Shopping Campo Grande, 14h às 20h, e Shopping Pátio Central, das 14h às 18h. Para entrega de brinquedos, além das agências dos Correios, dez lojas do Fort Atacadista irão receber presentes avulsos.

Site

A adoção de cartinhas pode ser feita de maneira on-line, basta acessar o link e informar o estado e cidade do padrinho. Em seguida, escolha quem deseja presentear. Todos os pedidos possuem foto da cartinha da criança e informações resumidas para melhor compreensão, como qual brinquedo escolhido, nome e idade.

Após escolha clique em 'adotar' e entre com login e senha dos Correios. Caso o padrinho não tenha, será preciso se cadastrar. Para fazer a operação é preciso informar nome completo, CPF, número de celular e endereço. Os dados não são divulgados.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também