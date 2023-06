Já foi corno? Site aponta Campo Grande como a 7ª cidade mais infiel do país

Um levantamento feito pelo site de encontros extraconjugais Ashley Madison, apontou que Campo Grande é a sétima cidade com mais infiéis do Brasil. A pesquisa aponta Brasília como a ‘vencedora’ da disputa.

Conforme o Metrópoles, 20 cidades foram ranqueadas durante a pesquisa Terra e Paixão, que foi feita através de inscrições no site entre 20 de junho de 2022 e 22 de setembro do mesmo ano, em uma base de renda per capita.

A diretora sênior de comunicações da Ashley Madison, Isabella Mise, informou ao site que a infidelidade é onipresente e pode ocorrer em qualquer cidade ou região. Contudo, outros fatores podem ter interferência indireta, como as baixas temperaturas.

“Muitas pessoas desejam mais carinho e proximidade devido à falta de luz solar, aos dias mais curtos e às temperaturas mais frias. Se elas não conseguem encontrar isso com seu parceiro principal, é provável que procurem em outro lugar”, diz a diretora.

Confira o ‘ranking da traição’:

Brasília Goiânia São Paulo Curitiba Porto Alegre Campinas Campo Grande Santo André Belo Horizonte Guarulhos Rio de Janeiro São Bernardo do Campo João Pessoa Recife Natal Salvador Maceió Manaus São Luís Teresina

