JD1TV: Ao lado de Tetê Espíndola, Lauana Prado canta 'Escrito nas Estrelas' na Capital

A Expogrande 2024 recebeu a cantora sertaneja Lauana Prado na noite dessa sexta-feira (5), em Campo Grande. Dona de vários sucessos como Cobaia, Viva-voz e Whisky Vagabund0, Lauana regravou no ano passado Escrito nas Estrelas, música dos anos 80 da Sul-mato-grossense Tetê Espíndola. Na Capital, as duas subiram no palco para cantar a música que voltou a fazer sucesso depois de 40 anos.

Durante entrevista, Lauana Prado contou que a música foi tema do casamento dos seus pais e, desde então, é trilha sonora da família. "Eu regravei essa música em homenagem a minha mãe. Como eu digo no DVD, eu sinto um 'trem' diferente, é muito especial. Quando minha mãe soube que eu estava com a Tetê aqui em Mato Grosso do Sul, ela ficou muito emocionada e feliz", disse a cantora. Assista a entrevista completa:

