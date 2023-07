JD1TV: Arara-canindé entra em viatura e "faz ronda" com PM

Dois cabos da Polícia Militar de Ilha Solteira, interior paulista, foram surpreendidos por uma arara-canindé, que pousou no braço do motorista da viatura, permanecendo no veículo com os policiais “fazendo patrulhamento” por cerca de 20 minutos.

O flagrante foi registrado pelo cabo Walter Galli Neto, quando ele e seu parceiro, o cabo Marcos Antônio da Silva, faziam ronda pelo bairro Morada do Sol, perto da Prainha de Ilha Solteira, na segunda-feira (3).

“Quando entramos no bairro, fomos surpreendidos por uma arara. Ela veio, deu um rasante de fronte à viatura e veio pousar no braço do meu parceiro”, relatou ao Metrópoleso cabo Galli.

Ele registrou com o celular o momento em que a ave pousa no veículo. Os policiais ficaram maravilhados com a situação, convidando a arara para “fazer uma patrulha” com eles e “pegar uns malas [bandidos].”

Ela parece ter entendido o convite, porque permaneceu com a dupla de policiais por aproximadamente 20 minutos. Assista:

Uma arara pousou no braço de um PM e pegou 'carona' em uma viatura a caminho de uma ocorrência. O caso aconteceu em Ilha Solteira, em São Paulo, na última segunda-feira (3). Em vídeo, é possível ver o momento em que o motorista coloca o braço para fora e a ave pousa. pic.twitter.com/opsjdSC6P4 — O Tempo (@otempo) July 4, 2023

Chamado para ocorrência

Os policiais foram acionados em seguida para atender a um chamado de um morador de um rancho alvo de furto na noite do dia anterior.

“Fizemos contato com o morador e fomos surpreendidos novamente pela mesma arara, pousando sobre o teto da residência e, depois, em nosso braço, em uma cerca. Isso durou uns 40 minutos”, acrescentou o PM Galli.

Após atenderem à ocorrência, os policiais entraram na viatura e a arara “tomou seu destino”, nas palavras do policial ouvido pelo Metrópoles.

“Foi um momento maravilhoso, agradeço a Deus. Nunca havia acontecido isso, tanto comigo, como com meu parceiro. Foi uma bênção de Deus. Só tenho a agradecer por esse momento único.”

O cabo Galli está há 20 anos na corporação e seu parceiro, o cabo Marcos Antônio, há 13 anos.

