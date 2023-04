JD1TV: Arara-canindé pousa em cabeça de mulher durante pescaria

Pode parecer história de pescador, mas não é, e a administradora Mirela Oliveira, de 26 anos, pode provar! Durante uma pescaria no último sábado (15), no rio Miranda, no interior de Mato Grosso do Sul, a pescadora foi surpreendida por uma arara-canindé, que pousou em sua cabeça e não quis sair.

Moradora de Campo Grande, a pescadora relata que estava com outras amigas, em um barco no meio do rio, quando a ave saiu de uma árvore e voou em sua direção.

"Ela veio e parou na minha cabeça, começou a andar pelo meu pescoço, braço, eu me assustei e comecei a gritar e me movimentar, depois me acalmei. Eu já tinha visto pessoas ter contato com araras, mas em lugares em que elas são alimentadas, mas estávamos em um lugar que isso não acontece", relatou.

No vídeo gravado por amigas, é possível ver a calma da arara durante todo o tempo. "Eu sentei, me movimentei, pessoas que estavam comigo ofereceram o braço para ela passar, e mesmo assim ela se manteve na minha cabeça por mais de 10 minutos".

Mirela conta que passou o fim de semana inteiro em contato com a natureza nas proximidades do rio, pois estava com um grupo de 18 mulheres pescadoras.

"Eu prático o pesque e solte há três anos, e neste fim de semana estava com as Lady's da Pesca. Geralmente eu pego alguns peixes, mas desta vez não fisguei nada. Fui atrás de peixe e consegui coisa melhor, conquistei uma arara", bricou Mirela.

A jovem relata que na próxima sexta-feira (21), voltará ao rio e espera e encontrar a nova amiga arara. "Não sei se terei o mesmo prazer de encontra-la novamente, mas eu estou torcendo para que isso aconteça, foi tão incrível!". Assista:

