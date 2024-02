JD1TV: Biólogo holandês nada 'lado a lado' com sucuri gigante em rio de Bonito

O biólogo holandês Freek Vonk publicou um vídeo em suas redes sociais, nadando ao lado de uma sucuri gigante, no rio Formoso, em Bonito, interior de Mato Grosso do Sul.

Na publicação, o biólogo fala que o vídeo foi feito nas águas do rio Formoso, um dos principais afluentes da cidade turística.

O mergulho ocorreu em junho de 2023 e foi acompanhado por um guia brasileiro. O avistamento das sucuris é possível no local, já que a transparência da água é proporcionada pela grande quantidade de sedimentos calcários no fundo do rio.

Vonk ficou próximo da gigante serpente verde, que se rasteja pelo fundo do rio. Assista:

