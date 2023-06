JD1TV: Cantora de MS, Ana Castela precisou ser escoltada pela PM em show

Brenda Leitte, com G1 Notícias

A cantora Sul-mato-grossense Ana Castela teve de subir ao palco de uma festa junina em Lagarto (SE) escoltada por policiais militares, na noite do último sábado (24), depois de um tumulto envolvendo os seguranças da artista e fãs, durante o tradicional Festival da Mandioca.

Segundo a prefeitura, Ana Castela receberia crianças no camarim. A confusão começou quando o número de pessoas que poderiam ficar no local atingiu o limite.

De acordo com informações, durante a confusão, até mesmo a filha da prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, e do deputado federal, Gustinho Ribeiro, também foi impedida de acessar o camarim da cantora. A prefeitura não quis comentar a presença da filha da prefeita no show.

A SSP-SE (Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe) informou que foi acionada para controlar a confusão envolvendo a equipe de segurança da cantora, mas que, ao chegar ao local, a briga já havia terminado.

A Polícia Militar disse que após o tumulto, a segurança da artista solicitou apoio para que ela pudesse subir ao palco. O vídeo mostra o momento em que a cantora é acompanhada por agentes da PM para a área do show. Assista:

JD1TV: Cantora de MS, Ana Castela precisou ser escoltada pela PM em showhttps://t.co/1Nb6X9Khtf pic.twitter.com/08QYDo4LFF — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) June 26, 2023

