JD1TV: Casa Duartina tem "pegada" retrô e formato único de atendimento

Inaugurada no dia 10 de dezembro de 2022, a mercearia e empório Casa Duartina proporciona uma experiência completa para quem aprecia antiguidades e alimentos de boa qualidade. Com espaço interno para um cafézinho, o lugar também oferece mesas no exterior da loja, para aqueles que curtem um happy hour com tábuas de frios, acompanhados de um bom vinho ou cerveja.

O JD1TV foi recebido pelas sócias Bruna Duarte e Maria Clara Scardini, que mostraram o interior da loja e destacaram os diferenciais que podem ser encontrados por lá. Queijos, vinhos, massas, castanhas, e um ambiente inspirado nas mercearias de Portugal e Espanha. Assista:

