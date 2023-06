JD1TV: Chamego entre capivara e filhote em Três Lagoas encanta na internet

O friozinho pede um chameguinho! Uma capivara e seu filhote foram vistos trocando carinho na beira da Lagoa Maior, em Três Lagoas, no interior de Mato Grosso do Sul. O registro foi feito pelo fotógrafo Wilmar Carrilho.

No vídeo, mamãe e bebê capivaras estão deitadinhos na mata, bem em frente a lagoa. O chamego é tão bom que eles nem se importam com a presença de Wilmar, que estava bem perto.

“Momento fofura e carinho do filhotinho na mamãe capivara”, escreveu o profissional nas redes sociais. Confira:

