JD1TV - 'Conheça o Brasil Voando': Pelo turismo, Azul pinta avião de "Pantanal"

A companhia aérea Azul realizou nesta quarta-feira (20), o evento de lançamento da nova pintura de uma de suas aeronaves Cessna

Grand Caravan, homenageando o Centro-Oeste brasileiro e a rica biodiversidade do Pantanal, bioma presente no sul de Mato Grosso e

noroeste de Mato Grosso do Sul. O JD1 esteve no evento, que aconteceu em Jundiaí, interior de São Paulo, no hangar da Azul Conecta - empresa responsável por realizar os voos regionais da Azul.

Batizado de “Pantanal Azul”, o avião leva em sua fuselagem elementos característicos da natureza da região, como a onça-pintada, o sol refletindo no rio e o voo do tuiuiú, ave símbolo do Pantanal.

A homenagem faz parte do programa “Conheça o Brasil Voando”, parceria da companhia aérea e do Ministério do Turismo, que tem o objetivo de motivar a descoberta dos mais importantes, bonitos e desejados destinos brasileiros.

Como parte dessa parceria, a companhia irá adesivar 10% da frota ao longo de 2024 – que também receberão, além dos símbolos de lugares brasileiros, a logomarca do programa e do Ministério do Turismo.

Outra ação de incentivo, será a programação de speeches a bordo pela Tripulação, com informações e curiosidades sobre cada destino homenageado.

Ao JD1, a companhia detalhou que a iniciativa faz parte de uma estratégia para estimular o Turismo doméstico.

Para o diretor da Azul Conecta, José Ramos, o programa “Conheça o Brasil Voando” vem ao encontro dos objetivos da Azul.

“Estamos entusiasmados em expandir nossa parceria com o Ministério do Turismo e, juntos, celebrarmos a diversidade e a beleza do Brasil. Essa iniciativa só reforça o compromisso da Azul que sempre apostou e investiu na aviação regional, procurando conectar o máximo de cidades brasileiras com o que há de melhor em nosso país”, afirmou Ramos.

“A Azul Linhas Aéreas é uma importante parceira do Ministério do Turismo nessa missão de ampliar a conectividade aérea e também de divulgar as belezas e os atrativos de nosso país para o público interno e externo. Tenho a convicção de esse trabalho em conjunto trará resultados cada vez mais impactantes para todo o setor de viagens", destacou o Ministro do Turismo, Celso Sabino.

