JD1TV: Day Care da Capital une festa julina ao enriquecimento ambiental

É a temporada do ano de comer milho verde, brincar na pescaria e usar chapéu de palha. A festa julina não chegou só para as pessoas, mas também para os pets. Por isso, o Day Care Hug Dog preparou uma comemoração para os cachorros.

Mas não é uma festa comum, a Hug Dog aproveitou a oportunidade para incluir a festa na programação de enriquecimento ambiental, que consiste em oferecer estímulos físicos, mentais e sensoriais, que ajudam a prevenir o tédio, reduzir estresse e ensinar os pets a “viver em sociedade”.

Vale ressaltar, que todo o alimento presente no enriquecimento ambiental deve ser sem temperos, e sal. E a prova que os pets adoram esse clima julino está na matéria do JD1.

Para saber mais sobre o Hug Dog, clique aqui. Acesse o instagram, @hugdog.cg, ou entre em contato pelo telefone (67) 99689-3543.

